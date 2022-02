Fine Vita: Fico, domani Camera inizia voto pdl (Di mercoledì 16 febbraio 2022) "domani pomeriggio alla Camera proseguirà l'esame della proposta di legge sul Fine Vita. Si inizieranno a votare gli emendamenti al provvedimento. Bisogna andare fino in fondo, perché il Parlamento ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) "pomeriggio allaproseguirà l'esame della proposta di legge sul. Si inizieranno a votare gli emendamenti al provvedimento. Bisogna andare fino in fondo, perché il Parlamento ha ...

LucaBizzarri : Quel che penso del referendum sul fine vita - elio_vito : La bocciatura del referendum su eutanasia legale è una brutta notizia, aggravata dalla triste consapevolezza che a… - TeresaBellanova : Dispiace la bocciatura della Corte Costituzionale del referendum #eutanasialegale che pure avevo sottoscritto. Spet… - riccardovillan7 : RT @Biancanevermind: Non chiedete a me cosa ne pensi di eutanasia e fine vita perché fosse per me metterei le cabine suicidio a gettoni com… - sandrino2cv : RT @PBerizzi: Uno Stato laico e democratico che nega ai cittadini il diritto di porre fine alla propria vita quando non è più vita ma suppl… -

Cei: "bene referendum eutanasia bocciato"/ "Affermata inderogabile tutela della vita" Viene sottolineato dalla Cei in particolare il passaggio scelto dalla Consulta per bocciare il quesito promosso dall'Associazione Coscioni sul Fine Vita: " La Corte Costituzionale con la decisione di ...

Fine vita, le storie di chi vuole scegliere La Stampa Fine Vita: Fico, domani Camera inizia voto pdl (ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Domani pomeriggio alla Camera proseguirà l'esame della proposta di legge sul fine vita. Si inizieranno a votare gli emendamenti al provvedimento. Bisogna andare fino in ...

