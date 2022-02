Dzeko: “Stasera è mancata una cosa. Ora testa al campionato!” (Di giovedì 17 febbraio 2022) La dura sconfitta da digerire per l’Inter, lascia ottimi segnali in vista del prosieguo della stagione dei nerazzurri. Tra i protagonisti del cammino della squadra di Inzaghi c’è sicuramente Edin Dzeko. Il bosniaco è intervenuto, nel post-partita, ai microfoni di Prime Video, discutendo dell’andamento della gara: SULLA PARTITA – “Penso che la squadra abbia fatto 75 minuti alla grande. Abbiamo avuto occasioni e abbiamo concesso poco al Liverpool. È un peccato prendere gol su calcio d’angolo, dove siamo forti. Ma queste sono le grandi squadre. Se non fai gol ti puniscono. Abbiamo provato di tutto, ogni ragazzo ha dato il massimo per 90 minuti, ma non è bastato. Usciamo a testa alta, consapevoli di aver dato tutto”. SUL RITORNO – “In vista del ritorno? Ci proviamo fino alla fine. Non è un risultato positivo, ma ora ci concentriamo sulla Serie A, ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 17 febbraio 2022) La dura sconfitta da digerire per l’Inter, lascia ottimi segnali in vista del prosieguo della stagione dei nerazzurri. Tra i protagonisti del cammino della squadra di Inzaghi c’è sicuramente Edin. Il bosniaco è intervenuto, nel post-partita, ai microfoni di Prime Video, discutendo dell’andamento della gara: SULLA PARTITA – “Penso che la squadra abbia fatto 75 minuti alla grande. Abbiamo avuto occasioni e abbiamo concesso poco al Liverpool. È un peccato prendere gol su calcio d’angolo, dove siamo forti. Ma queste sono le grandi squadre. Se non fai gol ti puniscono. Abbiamo provato di tutto, ogni ragazzo ha dato il massimo per 90 minuti, ma non è bastato. Usciamo aalta, consapevoli di aver dato tutto”. SUL RITORNO – “In vista del ritorno? Ci proviamo fino alla fine. Non è un risultato positivo, ma ora ci concentriamo sulla Serie A, ...

