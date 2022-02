Drusilla Foer a R101: “Stiamo lavorando a un disco con grandi cantautori” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Drusilla Foer all’interno di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101 ecco cosa ha svelato Ieri sera è andata in onda “Parola di Dru”, la rubrica fissa di Madame Drusilla Foer all’interno di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. Alla domanda di Costanzo “Dentro di sé qual è il prossimo traguardo?”, Drusilla ha risposto: “Il prossimo traguardo è certamente cominciare a lavorare al disco. Stiamo lavorando a un disco con grandi cantautori, alcuni hanno scritto dei pezzi per me: Pino Donaggio, Tricarico, poi ci sarà un pezzo di Caccamo, un vecchio inedito di Mogol, un ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022)all’interno di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda suecco cosa ha svelato Ieri sera è andata in onda “Parola di Dru”, la rubrica fissa di Madameall’interno di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su. Alla domanda di Costanzo “Dentro di sé qual è il prossimo traguardo?”,ha risposto: “Il prossimo traguardo è certamente cominciare a lavorare ala uncon, alcuni hanno scritto dei pezzi per me: Pino Donaggio, Tricarico, poi ci sarà un pezzo di Caccamo, un vecchio inedito di Mogol, un ...

