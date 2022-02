Detergente all’aceto | come crearlo velocemente

Leggi su leggilo

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Avete bisogno di igienizzare e disinfettare le superfici della vostra casa? Non occorre acquistare prodotti chimici, basterà un po’ di aceto. Siamo abituati ad associarlo ad un semplice condimento, in realtà l’aceto veniva utilizzato – dalle popolazioni più antiche –disinfettante. Gli antichi romani lo portavano in guerra per curare le ferite e i L'articolo proviene da Leggilo.org.