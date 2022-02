Crollo Morandi: chiesto il processo per Castellucci e altri 58 imputati (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo 11 udienze l'accusa ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex amministratore delegato di Aspi e Atlantide Giovanni Castellucci e altri 58 imputati, oltre alle due società Aspi e Spea, nell'ambito ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo 11 udienze l'accusa hail rinvio a giudizio per l'ex amministratore delegato di Aspi e Atlantide Giovanni58, oltre alle due società Aspi e Spea, nell'ambito ...

