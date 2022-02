Covid, laboratori prefabbricati BioNTech per produrre il vaccino in Africa (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Moduli prefabbricati per realizzare impianti di produzione di vaccini antiCovid in Africa. A lanciare l’iniziativa è la compagnia tedesca BioNTech, che ha realizzato assieme alla Pfizer il primo vaccino anti Covid a m-Rna. I primi impianti prefabbricati verranno inviati in Ruanda, Senegal e possibilmente anche SudAfrica, ha annunciato oggi la compagnia, presentando oggi il progetto nel suo impianto di Marburgo, nel land tedesco dell’Assia. All’evento erano presenti i presidenti di Ruanda, Ghana e Senegal – Paul Kagame, Nana Akufo-Addo and Macky Sall- oltre al direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, e il ministro tedesco per lo Sviluppo, Svenja Schulze. I moduli ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Moduliper realizzare impianti di produzione di vaccini antiin. A lanciare l’iniziativa è la compagnia tedesca, che ha realizzato assieme alla Pfizer il primoantia m-Rna. I primi impiantiverranno inviati in Ruanda, Senegal e possibilmente anche Sud, ha annunciato oggi la compagnia, presentando oggi il progetto nel suo impianto di Marburgo, nel land tedesco dell’Assia. All’evento erano presenti i presidenti di Ruanda, Ghana e Senegal – Paul Kagame, Nana Akufo-Addo and Macky Sall- oltre al direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, e il ministro tedesco per lo Sviluppo, Svenja Schulze. I moduli ...

