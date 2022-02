Covid: in Puglia 4.498 nuovi casi e 10 morti, 13% positività (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Oggi in Puglia si registrano altri 4.498 nuovi casi di contagio su 34.814 test (13% positività) e 10 decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 1.264, nella provincia Bat 331, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Oggi insi registrano altri 4.498di contagio su 34.814 test (13%) e 10 decessi. Isono così distribuiti: in provincia di Bari 1.264, nella provincia Bat 331, ...

