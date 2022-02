Coloro che hanno in mano i destini del pianeta sono dei pericolosi imbecilli (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Prima di spiegare che era tutta una cazzata, giornali e telegiornali hanno seriamente riferito che Putin e Macron, e poi Putin e Scholz, e insomma Putin e chiunque, si siedono ai due capi del tavolo di Cantù lungo sei metri perché Macron e Scholz e gli altri commensali rifiutano di farsi fare il tampone molecolare per non regalare il loro dna ai servizi segreti russi. Ciascuno di noi ha imparato a ricavare il dna da una tazzina di caffè in procura o un mezzo sigaro o un capello sul bavero o la cellula di qualsiasi tessuto biologico, e a nutrire la più piena fiducia nella capacità dei servizi russi di avvelenare a morte col novichok – o quasi, a volte sopravvivono, e allora in galera dura – dissidenti interni ed esteri senza batter ciglio: e poi vengono a raccontare storielle simili. L’Ucraina è ancora là che aspetta di conoscere la propria sorte, ma la lezione ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Prima di spiegare che era tutta una cazzata, giornali e telegiornaliseriamente riferito che Putin e Macron, e poi Putin e Scholz, e insomma Putin e chiunque, si siedono ai due capi del tavolo di Cantù lungo sei metri perché Macron e Scholz e gli altri commensali rifiutano di farsi fare il tampone molecolare per non regalare il loro dna ai servizi segreti russi. Ciascuno di noi ha imparato a ricavare il dna da una tazzina di caffè in procura o un mezzo sigaro o un capello sul bavero o la cellula di qualsiasi tessuto biologico, e a nutrire la più piena fiducia nella capacità dei servizi russi di avvelenare a morte col novichok – o quasi, a volte sopravvivono, e allora in galera dura – dissidenti interni ed esteri senza batter ciglio: e poi vengono a raccontare storielle simili. L’Ucraina è ancora là che aspetta di conoscere la propria sorte, ma la lezione ...

