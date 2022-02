Ciclismo | la Quick-Step presenta la formazione per l’UAE Tour Presente Fausto Masnada

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) LaAlpha Vinyl hato i propri atleti per, competizione araba che ci terrà compagnia nei prossimi giorni. Si inizierà in quel di Abu Dhabi, il primo di sei giorni di tappe con un totale di 1081 chilometri (dislivello di 3500 metri). Mark Cavendish, reduce dalof Oman, gareggerà nuovamente con labelga che ha concluso il recente impegno al secondo posto con. Il bergamasco ha concluso ad un minuto dal ceco Jan Hirt (Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux). Il nostro connazionale sarà ancoracon il danese Michael Mørkøv, il ceco Josef Cerny, Il belga Stijn Steels, il britannico Ethan Vernon ed il belga Stan Van Tricht. Geert Van Bondt, direttore sportivo di ...

