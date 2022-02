Ciambella yogurt e mandarini | senza burro | ma con tanto gusto!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Morbida, golosissima, umida e altissima anche: questaè un vero capolavoro! Offritela a merenda ai piccoli di casa, impazziranno di gioia, consumatela a colazione per una partenza sprint, presentatela a fine cena per chiudere in dolcezza la giornata. Insomma, questa torta versatile e profumata è perfetta sempre: una vera coccola per il palato, anche per quello più esigente e raffinato! Se, poi, desiderate una resa più dietetica, sostituite lo zucchero con il dolcificante a piacere; sarà ancor più leggera! Curiose? Iniziamo!: ingredienti e preparazione Per questo ciambellone procuratevi: farina di tipo 00, 300 gbianco, 200 g zucchero semolato o ...