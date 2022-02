Carrarese-Imolese oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2021 2022

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) La, l’, latv edi, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 16 febbraio alle ore 18:00 e sarà trasmessa insu Eleven Sports. SITO LEGA PRO SportFace.

...00 Mantova - Seregno 18:00 Padova - Lecco 18:00 Pergolettese - Legnago Salus 18:00 Pro Patria - Pro Sesto 18:00 ITALIA SERIE C - GIRONE B Grosseto - Viterbese 14:3018:00 Modena - ...Programma 27ª giornata (8 ª di ritorno) Serie C - girone B Mercoledì 16 febbraio Grosseto - ViterbeseModena - Montevarchi Pontedera - Gubbio Siena - Fermana Teramo - Pistoiese ...La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Carrarese-Imolese, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2021/2022. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di ...di Andrea Voria Seconda partita del tour de force in cui è immersa l’Imolese di Gaetano Fontana, che oggi alle 18 affronterà in trasferta allo stadio dei Marmi la Carraresi di Antonio di Natale. I ...