Basket Final Eight Coppa Italia 2022, Trento-Brescia 73-78: cronaca e tabellino quarti di finale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La cronaca e il tabellino di Dolomiti Energia Trentino-Germani Brescia, valida per i quarti di Finale della Final Eight di Coppa Italia 2022 di Basket. Gli uomini di coach Magro, pur in una serata non brillantissima, ottengono la nona vittoria consecutiva trascinati dal solito Della Valle. Per Trento, qualche rimpianto ma nel complesso una delle migliori partite in questo traumatico avvio di 2022: 73-78 il risultato Finale. Brescia in semiFinale contro l’Olimpia Milano. OLIMPIA MILANO-Brescia: ORARIO e TV IL TABELLONE COMPLETO PROGRAMMA e ORARI quarti DI ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lae ildi Dolomiti Energia Trentino-Germani, valida per idie delladidi. Gli uomini di coach Magro, pur in una serata non brillantissima, ottengono la nona vittoria consecutiva trascinati dal solito Della Valle. Per, qualche rimpianto ma nel complesso una delle migliori partite in questo traumatico avvio di: 73-78 il risultatoe.in semie contro l’Olimpia Milano. OLIMPIA MILANO-: ORARIO e TV IL TABELLONE COMPLETO PROGRAMMA e ORARIDI ...

Advertising

sportface2016 : #LBAF82022, cronaca e tabellino di #Trento-#Brescia - MateSimone : RT @parallelecinico: I tifosi che vedete in foto vengono da Matelica: sono dipendenti dello stabilimento marchigiano di Armani in provincia… - sportface2016 : #LBAF82022, orario e come vedere la semifinale #OlimpiaMilano-#Brescia - mariolosio : RT @parallelecinico: I tifosi che vedete in foto vengono da Matelica: sono dipendenti dello stabilimento marchigiano di Armani in provincia… -