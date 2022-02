Amici 21, ad Alex Rina manca Cosmary: la romantica dedica (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alex Rina e Cosmary Fasanelli, rispettivamente cantante e balleRina di Amici 21, si sono conosciuti e innamorati in Casetta, ma sono stati costretti a separarsi ben prima del serale. Se infatti Alex è ancora nella scuola ed è uno dei volti di punta della squadra di canto di Lorella Cuccarini, Cosmary ha perso la sfida di sabato scorso con il ballerino John Erik ed è stata costretta ad abbandonare sia il talent che il suo Alex. Quest’ultimo sente molto la sua mancanza, al punto che qualche ora fa le ha fatto una romantica dedica. Il cantante ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una storia con uno sfondo nero e in basso ha aggiunto un cuore e una rosa rossa. Ha taggato ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 16 febbraio 2022)Fasanelli, rispettivamente cantante e balledi21, si sono conosciuti e innamorati in Casetta, ma sono stati costretti a separarsi ben prima del serale. Se infattiè ancora nella scuola ed è uno dei volti di punta della squadra di canto di Lorella Cuccarini,ha perso la sfida di sabato scorso con il ballerino John Erik ed è stata costretta ad abbandonare sia il talent che il suo. Quest’ultimo sente molto la suanza, al punto che qualche ora fa le ha fatto una. Il cantante ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una storia con uno sfondo nero e in basso ha aggiunto un cuore e una rosa rossa. Ha taggato ...

