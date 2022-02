Alec Baldwin | famiglia Halyna Hutchins gli fa causa per omicidio colposo

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – “”. Questa l’accusa che i familiari dirivolgono ade ai produttori per l’uccisione della direttrice della fotografia sul set del film ‘Rust’. Secondo Brian Panish, legale dei familiari della vittima, sarebbe stata “la condotta sconsiderata dell’attore e il risparmio sui costi di produzione” all’origine della tragedia, lo scorso 21 ottobre, durante le riprese di una scena del film western con una pistola con cuiavrebbe dovuto essere finta. Laper la morte della direttrice della fotografia è stata istruita presso il tribunale di Santa Fe, in New Mexico.si era difeso dichiarando che il colpo che ha ucciso la donna di 42 anni fosse partito senza che lui ...

Cos'era successo Il 22 ottobre scorso sul sete del film 'Rust' al Bonanza Creek Ranch di Santa Fe,ha sparato alcuni colpi di pistola per scaricare l'arma di scena. Ma i proiettili che ...I legali della famiglia di Halyna Hutchins , morta dopo un incidente avvenuto sul set di Rust , hanno fatto causa ai produttori del film e al protagonista. Gli avvocati hanno inoltre diffuso un video in cui vengono ricreati gli eventi che hanno portato alla perdita della vita del direttore della fotografia in New Mexico nel mese di ottobre.La famiglia di Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia uccisa sul set del film 'Rust' da un colpo sparato da Alec Baldwin ha fatto causa all'attore e ai produttori per omicidio colposo. Lo ...Sono passati ormai 4 mesi da quando, il 21 ottobre 2021, Alec Baldwin sparò inavvertitamete con la pistola di scena sul set del film Rust, colpendo a mrote la direttrice della fotografia Halyna ...