Alan Duffy numero uno di Hsbc in Europa per la finanza sostenibile

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)annuncia la nomina dicome primo Head of Sustainable Finance for Europe Commercial Banking. Il manager è attualmente Ceo e head of Banking della divisione irlandese del colosso bancario. Nel suo nuovo ruolo,supporterà i clienti europei dinell’intraprendere la transizione verso un mondo a zero emissioni. Un punto centrale della strategia della banca d’affari internazionale leader in. Il gruppo è impegnato inoltre nel programma “Business Plan for the Planet”, una serie di azioni e investimenti tra i 750 miliardi e 1 trilione di dollari per trainare la transizionea livello mondiale.è ampiamente riconosciuto come una figura chiave all’interno del panorama europeo della...

Hsbc annuncia la nomina di Alan Duffy come primo Head of Sustainable Finance for Europe Commercial Banking. Il manager è attualmente Ceo e head of Banking della divisione irlandese del colosso ...