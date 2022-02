Università Medicina: nuovi test dal 2022 e più posti (Di martedì 15 febbraio 2022) Cambia il meccanismo di selezione dei candidati ai corsi di laurea a numero chiuso , tra i quali Medicina, già a partire dal 2022 e in modo più deciso dal 2023. E' quanto prevede la risoluzione ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 15 febbraio 2022) Cambia il meccanismo di selezione dei candidati ai corsi di laurea a numero chiuso , tra i quali, già a partire dale in modo più deciso dal 2023. E' quanto prevede la risoluzione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Università, a Medicina nuovi test e più posti #ANSA - repubblica : Universita': medicina e corsi a numero chiuso, piu' posti e nuovi test. Ecco come cambiano - IzzoEdo : RT @LaStampa: Università, addio domande di cultura generale e più ammessi: così cambia il test a medicina. Casa: “Spinta decisiva” https://… - ParetoBiblio : RT @unitorvergata: Tor Vergata apripista per il #DoubleDegree in Medicina: Tra le prime #università in Italia a siglare un accordo con una… - QdSit : Cambia il meccanismo di selezione dei candidati ai corsi di laurea a numero chiuso, tra i quali Medicina, già a par… -