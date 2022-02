Ucraina, segnali di distensione. Putin: “Via al ritiro parziale delle truppe, non vogliamo la guerra”. Ma Kiev denuncia: attacco informatico a siti di forze armate e banche (Di martedì 15 febbraio 2022) La proposta di compromesso circolata nello staff di Scholz: una moratoria di 10 anni per l'adesione di Kiev all'alleanza atlantica Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 15 febbraio 2022) La proposta di compromesso circolata nello staff di Scholz: una moratoria di 10 anni per l'adesione diall'alleanza atlantica

Advertising

Agenzia_Ansa : Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto alla Russia oggi 'segnali immediati di de-escalation' nella crisi con… - fanpage : Ultim'ora Alcune delle forze russe schierate per esercitazioni militari nei pressi della frontiera ucraina stanno r… - Agenzia_Ansa : Ci sono 'segnali di un'escalation in Ucraina da parte di Mosca' secondo il segretario di Stato Usa Blinken. Ma la p… - CLAUDIOPACIFIC2 : CRISI CON RUSSIA per UCRAINA. Alcuni segnali, ormai quasi insperati, di distensione. Russia avvicenda alcuni contin… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Londra non vede una de-escalation della crisi in #Ucraina, 'segnali contraddittori' -