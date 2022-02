Uccise l’ex fidanzata in strada nel Leccese, ergastolo e isolamento diurno per 38enne (Di martedì 15 febbraio 2022) Sonia Di Maggio, 29 anni, fu accoltellata dall’ex compagno a Minervino di Lecce mentre era in compagnia del suo fidanzato. Oggi la Corte d’assise di Lecce ha condannato all’ergastolo Salvatore Carfora, il 38enne di Torre Annunziata che l’1 febbraio 2021 Uccise la donna con 31 coltellate. L’uomo, reo confesso, sorprese la giovane per strada La Corte ha disposto anche l’isolamento diurno per un anno. L’imputato è stato condannato per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e per aver sottoposto ad atti persecutori la vittima quando era in vita. L’omicidio era stato preannunciato da una serie di messaggi minacciosi nei quali Carfora intimava ai due di interrompere la loro relazione. La sera del 1 febbraio i due fidanzati stavano andando a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Sonia Di Maggio, 29 anni, fu accoltellata dalcompagno a Minervino di Lecce mentre era in compagnia del suo fidanzato. Oggi la Corte d’assise di Lecce ha condannato all’Salvatore Carfora, ildi Torre Annunziata che l’1 febbraio 2021la donna con 31 coltellate. L’uomo, reo confesso, sorprese la giovane perLa Corte ha disposto anche l’per un anno. L’imputato è stato condannato per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e per aver sottoposto ad atti persecutori la vittima quando era in vita. L’omicidio era stato preannunciato da una serie di messaggi minacciosi nei quali Carfora intimava ai due di interrompere la loro relazione. La sera del 1 febbraio i due fidanzati stavano andando a ...

