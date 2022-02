Tonica | su Rai2 l’appuntamento musicale con Andrea Delogu

Advertising

DavideMaggio.it

Un nuovo progetto vede Andrea Delogu sul timone del programma dal tono 'frizzante' che alzerà il volume della seconda serata dida martedì 15 febbraio .è il suo nome e nel late show , la conduttrice sarà pronta per una nuova sfida: raccontare la musica e i musicisti con uno sguardo curioso, irriverente e pungente ...Al via, il nuovo branded content targato Rai Pubblicità , in onda da stasera suin seconda serata per 8 puntate. Un late show condotto da Andrea Delogu pronta a raccontare la musica con uno ...Un late show musicale dove niente è come sembra. E “Tonica” il nuovo programma di Rai 2 condotto da Andrea Delogu, in onda da martedì 15 febbraio alle 23.45. Andrea Delogu è pronta per una nuova sfida ...Rai2 ci riprova in seconda serata con un nuovo late show. Dopo una serie di (non troppo fortunati) esperimenti in questa fascia, la seconda rete lancia oggi – 15 febbraio – una proposta “Tonica“. Si ...