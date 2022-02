Spread Btp - Bund: in lieve risalita verso 167 punti (Di martedì 15 febbraio 2022) Il differenziale tra Btp e Bund è nuovamente in risalita verso 167 punti, facendo segnare 166,8 punti, comunque in calo sia rispetto alla chiusura del giorno precedente, a 168,5 punti, che all'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) Il differenziale tra Btp eè nuovamente in167, facendo segnare 166,8, comunque in calo sia rispetto alla chiusura del giorno precedente, a 168,5, che all'...

Borse positive: FTSEMib poco sotto al massimo intraday Lo spread Btp - Bund è sceso a 165 punti. L' euro è risalito oltre gli 1,135 dollari. Rimbalzano i titoli del settore bancario , dopo la forte correzione subita il giorno precedente. BancoBPM resta ...

Borsa Italiana oggi/ Eni a -1,4%, Bper a +8,3% (15 febbraio 2022) Il cambio euro/dollaro resta sotto quota 1,135, mentre lo spread tra Btp e Bund scende a 166 punti base. La Borsa italiana guadagna l’1,2% e sul listino principale troviamo in rosso solamente ...

