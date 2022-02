“Sono devastata, è più forte e cattivo delle prime 2 volte”. La confessione choc del volto noto della Tv italiana (Di martedì 15 febbraio 2022) Angela Artosin, ex tronista di Uomini e Donne, è tornata a combattere contro il cancro. Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha fatto sapere ai suoi follower che le è stato diagnosticato per la terza volta un carcinoma e che si dovrà sottoporre a "vari interventi". "Essere forti stavolta è dura" Con alcune storie pubblicate via Instagram e un post, Angela Artosin ha dato la triste notizia: "Il carcinoma è tornato più forte e cattivo delle prime due volte". Come si legge dalle sue parole, ha già combattuto contro la malattia altre due volte, di cui una durante la gravidanza, ed è riuscita a sconfiggerla. L'ex tronista spiega poi che affronterà questa battaglia per l'amore dei suoi due figli, ma che si troverà a farlo da sola: "Mi dovrò sottoporre a vari ... Leggi su howtodofor (Di martedì 15 febbraio 2022) Angela Artosin, ex tronista di Uomini e Donne, è tornata a combattere contro il cancro. Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha fatto sapere ai suoi follower che le è stato diagnosticato per la terza volta un carcinoma e che si dovrà sottoporre a "vari interventi". "Essere forti stavolta è dura" Con alcune storie pubblicate via Instagram e un post, Angela Artosin ha dato la triste notizia: "Il carcinoma è tornato piùdue". Come si legge dalle sue parole, ha già combattuto contro la malattia altre due, di cui una durante la gravidanza, ed è riuscita a sconfiggerla. L'ex tronista spiega poi che affronterà questa battaglia per l'amore dei suoi due figli, ma che si troverà a farlo da sola: "Mi dovrò sottoporre a vari ...

