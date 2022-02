Senza patente al volante di un'auto priva di assicurazione: per lui una multa da seimila euro (Di martedì 15 febbraio 2022) Senza patente e al volante di una Mercedes, non sua, priva peraltro di assicurazione. Gli agenti della polizia municipale di Dalmine, quando hanno fermato questo automobilista, devono aver sgranato ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022)e aldi una Mercedes, non sua,peraltro di. Gli agenti della polizia municipale di Dalmine, quando hanno fermato questomobilista, devono aver sgranato ...

Advertising

borghi_claudio : @MarcoMilanocity SOMARO! Senza la patente al lavoro ci posso andare, su un mezzo pubblico anche e in un bar pure. L… - infoitinterno : Irregolare in Italia alla guida di uno scooterone rubato senza la patente. Denunciato e sanzionato - infoitinterno : Modena, guida senza patente uno scooterone rubato - infoitinterno : Per 36 anni guida senza patente: maxi multa da 6.000 euro - infoitinterno : Ha guidato senza patente per 36 anni: seimila euro di multa -