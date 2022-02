Scholz, la sicurezza non può essere costruita contro Russia (Di martedì 15 febbraio 2022) La sicurezza dell'Europa "non può essere costruita contro la Russia ma in cooperazione con la Russia". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz nella conferenza stampa congiunta seguita al ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) Ladell'Europa "non puòlama in cooperazione con la". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olafnella conferenza stampa congiunta seguita al ...

Ultime Notizie dalla rete : Scholz sicurezza Putin a Scholz:no Nato a nostri confini E Scholz:"La sicurezza in Europa non può essere costruita contro la Russia"."Tenere aperto il dialogo,stop escalation"

Scholz, la sicurezza non può essere costruita contro Russia La sicurezza dell'Europa "non può essere costruita contro la Russia ma in cooperazione con la Russia". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz nella conferenza stampa congiunta seguita al ...

Scholz, la sicurezza non può essere costruita contro Russia - Mondo ANSA Nuova Europa Seduta all'insegna del toro a New York con de-escalation in Ucraina Dopo un colloquio di oltre tre ore con Olaf Scholz al Cremlino, il presidente russo Vladimir Putin ha detto che le riposte di USA e NATO alle richieste sulla sicurezza contengono "elementi" su cui la ...

Putin a Scholz, non accetteremo mai Nato ai nostri confini Lo ha ribadito il presidente russo Vladimir Putin in conferenza stampa con il cancelliere tedesco Scholz dopo i colloqui sulla crisi in Ucraina. "Le risposte dell'Alleanza sulla sicurezza" finora "non ...

