Roma | la Polizia Locale dichiara guerra al gioco d’azzardo illegale | multe a raffica

(Di martedì 15 febbraio 2022)– Un’attività di vigilanza, diretta e in tempo reale, degli apparecchi daVLT (Video Lottery Terminal) presenti nella città: ladiCapitale ha attivato in questi giorni, tramite una specifica task force, il nuovo sistema di controllo che, grazie ad un applicativo “Smart” realizzato dalla Sogei, permette agli agenti di verificare e sanzionare, da remoto, i gestori delle attività, dotati di apparecchi con vincita in denaro, che non rispettano gli orari previsti da apposita ordinanza sindacale. Un controllo diretto e a distanza che consente di accertare il collegamento alla rete delle macchine per l’abilitazione alal di fuori delle fasce orarie consentite (dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23 ). Completati i corsi di formazione del personale e ultimate ...

Un'attività di vigilanza, diretta e in tempo reale, degli apparecchi da gioco VLT (Video Lottery Terminal) presenti nella città: la Polizia Locale di Roma Capitale ha attivato in questi giorni, tramite una specifica task force, il nuovo sistema di controllo che, grazie ad un applicativo 'Smart' realizzato dalla Sogei, permette agli agenti di verificare e sanzionare, da remoto, i gestori delle attività, dotati di apparecchi con vincita in denaro, che non rispettano gli orari previsti da apposita ordinanza sindacale. Un controllo diretto e a distanza che consente di accertare il collegamento alla rete delle macchine per l'abilitazione al gioco d'azzardo al di fuori delle fasce orarie consentite (dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23). Completati i corsi di formazione del personale e ultimate le procedure tecniche necessarie.