Roma, giallo in via Amari: trovato il cadavere di un uomo tra le fiamme (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma – L’allarme stamattina, 15 febbraio, è scattato poco prima delle 8. Un incendio stava interessando una palazzina in via M Amari a Roma. La sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha allertato la 3 A del Tuscolano che si è precipitata sul posto. Il fuoco era divampato al primo piano di uno stabile di 4 piani e i pompieri sono intervenuti con l’autoscala(AS1) e il carro degli autoprotettori. Purtroppo durante le operazioni di spegnimento i soccorritori hanno fatto una macabra scoperta: nell’appartamento c’era il corpo senza vita di un uomo di 66 anni. L’appartamento interessato è stato posto sotto sequestro. Sul posto era presente anche il personale del 118 ed i Carabinieri. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 15 febbraio 2022)– L’allarme stamattina, 15 febbraio, è scattato poco prima delle 8. Un incendio stava interessando una palazzina in via M. La sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha allertato la 3 A del Tuscolano che si è precipitata sul posto. Il fuoco era divampato al primo piano di uno stabile di 4 piani e i pompieri sono intervenuti con l’autoscala(AS1) e il carro degli autoprotettori. Purtroppo durante le operazioni di spegnimento i soccorritori hanno fatto una macabra scoperta: nell’appartamento c’era il corpo senza vita di undi 66 anni. L’appartamento interessato è stato posto sotto sequestro. Sul posto era presente anche il personale del 118 ed i Carabinieri. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere ...

Advertising

ilfaroonline : Roma, giallo in via Amari: trovato il cadavere di un uomo tra le fiamme - caria_peppe : @Marc0Esse in inter roma di coppa Italia Brozovic ha fermato 3 ripartenze, neanche un giallo; a me sembra che gli a… - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #GenoaRoma verso #RomaInter #Roma @TuttoASRoma24 #Roma, giallo (cartellino) Mancini:… - TuttoASRoma24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #GenoaRoma #Roma @TuttoASRoma24 #Roma, giallo (cartellino) Mancini: tra record negati… - Etrurianews : ROMA - 'Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avvi… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma giallo Lvmh Watch Week 2022, le novità per chi guarda all'ora con stile ... oro giallo, titanio o ceramica 'All Black". Tutto è studiato per enfatizzare il più possibile il ... Bulgari Octo Roma Emerald Grande Sonnerie: il gioiello per i più esigenti Anche Bulgari s'ispira al ...

Juve, Allegri si gode il contributo di gol dei non attaccanti ... a Mattia De Sciglio nel rocambolesco incrocio con la Roma (4 - 3) e a Matthijs de Ligt in casa ... Il terzino brasiliano non potrà ripetersi però nell'immediato, perché il cartellino giallo rimediato a ...

Roma, giallo in via Amari: trovato il cadavere di un uomo tra le fiamme Il Faro online Sassuolo-Roma 2-2 - Le pagelle del match La Roma pareggia 2-2 al 94’ contro il Sassuolo grazie ad un gol di Cristante. (ForzaRoma.info) L’espulsione di Ferrari per doppio giallo e un po’ di energia portata dai subentrati ha aiutato la Roma a ...

Viterbo, sequestrate 10mila mascherine Ffp2 anticovid: erano destinate ai bambini Le Fiamme Gialle, nel controllare che i dispositivi venduti dai negozi fossero a norma, hanno riscontrato numerose irregolarità che hanno portato al sequestro di 10mila mascherine (asseritamente ...

... oro, titanio o ceramica 'All Black". Tutto è studiato per enfatizzare il più possibile il ... Bulgari OctoEmerald Grande Sonnerie: il gioiello per i più esigenti Anche Bulgari s'ispira al ...... a Mattia De Sciglio nel rocambolesco incrocio con la(4 - 3) e a Matthijs de Ligt in casa ... Il terzino brasiliano non potrà ripetersi però nell'immediato, perché il cartellinorimediato a ...La Roma pareggia 2-2 al 94’ contro il Sassuolo grazie ad un gol di Cristante. (ForzaRoma.info) L’espulsione di Ferrari per doppio giallo e un po’ di energia portata dai subentrati ha aiutato la Roma a ...Le Fiamme Gialle, nel controllare che i dispositivi venduti dai negozi fossero a norma, hanno riscontrato numerose irregolarità che hanno portato al sequestro di 10mila mascherine (asseritamente ...