Ultime Notizie dalla rete : Robinho condannato Robinho condannato per stupro, mandato arresto pm Milano La Procura di Milano ha inoltrato al Ministero della Giustizia la richiesta di estradizione e il mandato d'arresto internazionale per l'ex attaccante del Milan Robinho, condannato in via definitiva, assieme ad un amico, il 19 gennaio a 9 anni di carcere per violenza sessuale di gruppo su una 23enne albanese, che subì abusi in un locale del capoluogo lombardo ...

Il calciatore Visentin accusato di due stupri di gruppo in 7 mesi. Lui: sono innocente Il caso di Verona leggi anche Robinho condannato per violenza sessuale, pronto mandato d'arresto Il procedimento a Verona con rito abbreviato vede la presunta violenza di gruppo ai danni di una ...

