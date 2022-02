Referendum | salta assemblea M5S con Conte | si attende Consulta**

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - E' stata rinviata l'congiunta dei parlamentari M5S sui temi referendari convocata per questa mattina alle ore 12. All', rimandata a orario e data da destinarsi, avrebbe dovuto prender parte anche Giuseppe. Dallo staff dell'ex premier spiegano che la riunione verrà fissata dopo il pronunciamento della Consulta, riunita proprio in queste ore.