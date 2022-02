Referendum eutanasia, Cappato: “Capi dei grandi partiti di sinistra non hanno speso una parola. Ora avanti con la disobbedienza civile” (Di martedì 15 febbraio 2022) Non è bastata una mobilitazione senza precedenti e le oltre un milione e 240mila firma raccolte, nel silenzio dei grandi partiti e nell’immobilismo del Parlamento. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il Referendum sull’eutanasia legale promosso dall’Associazione Luca Coscioni. È stato il tesoriere Marco Cappato, da mesi in prima fila sul tema e protagonista della campagna, a commentare dopo la decisione dei giudici: “La Consulta ha bocciato il Referendum in nome della tutela delle persone deboli e fragili. Io penso che siano proprio loro a non dover subire contro la loro volontà una condizione di sofferenza insopportabile, come una tortura. Purtroppo con la bocciatura del Referendum significherà per troppe persone dover continuare di subire quel tipo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Non è bastata una mobilitazione senza precedenti e le oltre un milione e 240mila firma raccolte, nel silenzio deie nell’immobilismo del Parlamento. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile ilsull’legale promosso dall’Associazione Luca Coscioni. È stato il tesoriere Marco, da mesi in prima fila sul tema e protagonista della campagna, a commentare dopo la decisione dei giudici: “La Consulta ha bocciato ilin nome della tutela delle persone deboli e fragili. Io penso che siano proprio loro a non dover subire contro la loro volontà una condizione di sofferenza insopportabile, come una tortura. Purtroppo con la bocciatura delsignificherà per troppe persone dover continuare di subire quel tipo di ...

robertosaviano : In queste ore la Corte costituzionale decide per i #Referendum. Si tratta di temi con ricadute concrete: giustizia,… - pietroraffa : ??= = = Referendum: Consulta, inammissibile quesito eutanasia (AGI) Brutta, bruttissima notizia #Referendum - marcocappato : Nel giudizio di ammissibilità sui #Referendum non sono in gioco solo i singoli temi (#eutanasia, #cannabis e… - jabber___ : Il referendum oggi dichiarato inammissibile non era volto all’introduzione dell’eutanasia legale, ma all’abrogazion… - RolleGiuliano : RT @GiulioGallera: La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum sull’eutanasia - SI È PERSA UNA GRANDE OCCASIONE per… -