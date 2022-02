**Referendum: Conte, 'abbracciare convintamente quesito su cannabis'** (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Il quesito referendario sulla cannabis "mi sembra abbastanza consonante” con la posizione del M5S “perché permette la coltivazione di sostanze relative alla cannabis e, ovviamente, salvo quelli che sono i reati al traffico illecito e spaccio”, “mi sembra che ci sia se non proprio una identica coincidenza, perché è chiaro che stiamo parlando di un quesito referendario, che deve abrogare una parte di norma, noi proponiamo invece una disciplina più articolata, anche più penalizzante per quanto riguarda le condotte illecite, però la consonanza ci spinge ad abbracciare convintamente questo quesito referendario”. Lo dice Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea congiunta di deputati e senatori M5S sui referendum. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Ilreferendario sulla"mi sembra abbastanza consonante” con la posizione del M5S “perché permette la coltivazione di sostanze relative allae, ovviamente, salvo quelli che sono i reati al traffico illecito e spaccio”, “mi sembra che ci sia se non proprio una identica coincidenza, perché è chiaro che stiamo parlando di unreferendario, che deve abrogare una parte di norma, noi proponiamo invece una disciplina più articolata, anche più penalizzante per quanto riguarda le condotte illecite, però la consonanza ci spinge adquestoreferendario”. Lo dice Giuseppe, intervenendo all'assemblea congiunta di deputati e senatori M5S sui referendum.

