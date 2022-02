Real o PSG: quale sarà il futuro di Mbappé? L’asso francese dice la sua! (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Mbappé lascerà il PSG e approderà al Real Madrid in estate o rimarrà sotto la Tour Eiffel? Un dubbio che attanaglia tutti, dagli esperti di mercato, ai tifosi di entrambe le compagini alle due dirigenze. Tutti lo vogliono, tutti lo sognano, ma solo una ne potrà godere i propri frutti: già ma chi sarà? L’asso francese è stato fra l’altro decisivo nella supersfida di Champions League proprio contro i Blancos: suo il gol decisivo, necessario per sconfiggere il club allenato da Ancelotti. A breve però, dovrà essere decisivo anche nel calciomercato: molto dipenderà dalla sua scelta! Mbappé dice tutto: PSG o Real Madrid? La decisione delL’asso francese! PSG, Real Madrid, ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 16 febbraio 2022)lascerà il PSG e approderà alMadrid in estate o rimarrà sotto la Tour Eiffel? Un dubbio che attanaglia tutti, dagli esperti di mercato, ai tifosi di entrambe le compagini alle due dirigenze. Tutti lo vogliono, tutti lo sognano, ma solo una ne potrà godere i propri frutti: già ma chiè stato fra l’altro decisivo nella supersfida di Champions League proprio contro i Blancos: suo il gol decisivo, necessario per sconfiggere il club allenato da Ancelotti. A breve però, dovrà essere decisivo anche nel calciomercato: molto dipenderà dalla sua scelta!tutto: PSG oMadrid? La decisione del! PSG,Madrid, ...

Advertising

goal : PSG 1-0 Real Madrid. Advantage PSG ???? - DIRECTVSports : ?? PSG ?? Real Madrid - RoyNemer : Lionel Messi, Leandro Paredes and Angel Di María start for PSG vs. Real Madrid in the Champions League. Mauro Icard… - MrJay2221 : RT @goal: PSG 1-0 Real Madrid. Advantage PSG ???? - WafelGruby : RT @xGPhilosophy: PSG (1.91) 1-0 (0.13) Real Madrid -