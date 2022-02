PSG, Al-Khelaifi duro: 'Io credo in un calcio accessibile, il Real Madrid no. Zero rapporti. Su Mbappé...' (Di martedì 15 febbraio 2022) Nasser Al-Khelaifi duro sul Real Madrid. Prima dell'andata degli ottavi di Champions League, il presidente del Paris Saint-Germain è... Leggi su calciomercato (Di martedì 15 febbraio 2022) Nasser Al-sul. Prima dell'andata degli ottavi di Champions League, il presidente del Paris Saint-Germain è...

Advertising

TuttoMercatoWeb : PSG-Real è sfida totale, Al Khelaifi: 'Io credo in un calcio accessibile a tutti, loro no. Zero rapporti' - sportmediaset : Tensione Psg-Real per #Mbappé, pranzo di fuoco tra Perez e Al-Khelaifi. #SportMediaset - CalcioPillole : Le dichiarazioni del presidente dei parigini Nasser #AlKhelaifi nell'immediato prepartita della gara di #UCL tra… - DiasFabio_ : RT @cmdotcom: #PSG , Al-Khelaifi duro: 'Io credo in un calcio accessibile, il #RealMadrid no. Zero rapporti. Su Mbappé...' #PSGRealMadrid #… - cmdotcom : #PSG , Al-Khelaifi duro: 'Io credo in un calcio accessibile, il #RealMadrid no. Zero rapporti. Su Mbappé...'… -