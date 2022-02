“Pressioni a Orsato | sono scesi a…” | PSG-Real Madrid | clamoroso

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Polemiche dopo il successo in extremis del PSG sul. Piovono accuse clamorose che riguardano anche l’arbitro. Una rete di Kylian Mbappé consente al PSG di superare in pieno recupero il. Il big match degli ottavi di finale termina quindi con un successo dei francesi, ma non sensa polemiche. Infatti durante Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ??#PSGRealMadrid, dalla #Spagna accuse alla dirigenza francese -

Ultime Notizie dalla rete : Pressioni Orsato

SerieANews

Insomma l'ennesimo errore della classe arbitrale, come quello diin Juventus - Roma. ... Ci sono tanteanche per gli arbitri! Come ho già detto avrei potuto gestirla meglio e me ne ...Su Cuadrado: Calvarese parla anche dell'arbitraggio di Danielein Juve - Roma.Allenatore Ancelotti Arbitro: Orsato Tv: Canale 5, Sky Sport Uno La partita di stasera ... giocatori svogliati». Stasera sarà enorme la pressione sul trio di stelle MNM (Mbappé Neymar Messi) e gli ...È dura la vita senza Vlahovic: alla prima gara senza il suo leader la Fiorentina crolla in casa contro la Lazio, abile a resistere alla pressione ... aiuta l’arbitro Orsato a cancellare un ...