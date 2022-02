Pechino 2022 | Sofia Goggia argento e Nadia Delago bronzo in discesa libera

Advertising

Eurosport_IT : Charlène Guignard e Marco Fabbri sono meravigliosi! ?? Gli azzurri chiudono la gara Olimpica con 205.07 punti raggi… - Eurosport_IT : Sei anni fa metteva i pattini per la prima volta, oggi è campionessa Olimpica di short track, la prima afroamerican… - petergomezblog : Olimpiadi di Pechino 2022, il dj giamaicano Benjamin Alexander arriva ultimo, ma sorride e chiede una birra. Ha imp… - vincechimolla : RT @Gazzetta_it: Discesa donne, la Goggia è d’argento, Nadia Delago bronzo #Beijing2022 - StraNotizie : Pechino 2022, Goggia argento e Delago bronzo in discesa libera -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

U n buon decimo posto per Silvia Bertagna guadagnato con il punteggio di 61.85. La 35enne freestyle di Bressanone può essere soddisfatta per la sua prestazione. È la sua seconda Olimpiade in carriera. ...La campionessa del mondo non potrà andare a caccia della mitologica tripletta dorata in questa edizione dei Giochi, tra pochi giorni avrà una nuova possibilità nell'halfpipe (altra specialità in cui è ...Martedì 15 Febbraio, 05:20 E' mancato tanto così, per un risultato clamoroso e irripetibile. Sono arrivate due medaglie dalla discesa olimpica di Pechino 2022, su una “Rock” di Yanqing quasi ...dare alla Cina un motivo in più per rafforzare l’asse Mosca-Pechino in funzione anti-Usa. Tanti interrogativi, che non si eliminano a vicenda; e qualche imprevista risposta. Per esempio quella di ...