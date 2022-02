Pagelle Cremonese-Parma 3-1 | voti e tabellino Serie B 2021 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 15 febbraio 2022) Ledi3-1 con iai protagonisti e ildel match di. Allo Zini i ragazzi di Pecchia battono la squadra di Iachini con i gol di Baez, Gondo e Zanimacchia (inutile Simy per i ducali) e volano in testa al campionato almeno per una notte. Proseguono invece le difficoltà della squadra emiliana, ancora indietro in classifica. Di seguito iai protagonisti.3-1Marcatori: 20? Baez (C), 57? Gondo (C), 59? Zanimacchia (C), 61? Simy (P)Carnesecchi 6.5, Valeri 6, Baez 7, Valzania sv (10? Zanimacchia 7.5, 87? Strizzolo sv), Bianchetti 6, Sernicola 6, Castagnetti 6.5, Fagioli 6 (64? Bartolomei 6), Di Carmine 6 ...