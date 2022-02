Novità per Spalletti: quattro giocatori non si allenano con la squadra (Di martedì 15 febbraio 2022) Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona in programma giovedì alle ore 18.45 al Camp Nou per i sedicesimi di finale di Europa League. FOTO: SSC NAPOLI – Allenamento Napoli La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con torello ed esercitazioni su calci piazzati. Successivamente lavoro tattico e chiusura di seduta con partita a campo ridotto. Tuanzebe ha svolto allenamento personalizzato in campo. Lobotka e Politano hanno fatto terapie. Terapie e palestra per Lozano. FONTE E FOTO IN EVIDENZA: SSC Napoli Leggi su spazionapoli (Di martedì 15 febbraio 2022) Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona in programma giovedì alle ore 18.45 al Camp Nou per i sedicesimi di finale di Europa League. FOTO: SSC NAPOLI – Allenamento Napoli Lasi è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con torello ed esercitazioni su calci piazzati. Successivamente lavoro tattico e chiusura di seduta con partita a campo ridotto. Tuanzebe ha svolto allenamento personalizzato in campo. Lobotka e Politano hanno fatto terapie. Terapie e palestra per Lozano. FONTE E FOTO IN EVIDENZA: SSC Napoli

