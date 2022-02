Manifestazioni No Vax a Roma, denunciati Nicola Franzoni e il generale Pappalardo (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma. Saranno denunciati, senza mezzi termini, gli organizzatori del raduno No-Vax nella Capitale. L’ordinanza emanata nelle settimane scorse era chiara ed esplicita, nessuno inoltre aveva preavvisato per la manifestazione. Tra coloro che vi avrebbero preso parte, c’è anche il generale Pappalardo. Gli inquirenti al momento sono in fase di valutazione per le posizioni dei diversi partecipanti, i quali sono stati tutti identificati. Centrato dalla denuncia sarà anche Nicola Franzoni, precisamente per istigazione a delinquere. Leggi anche: No Green Pass e No vax in protesta a Roma lunedì 14 febbraio 2022: su Telegram il programma della manifestazione Il flop delle Manifestazioni No-Vax e le denunce Di fatto, il leader No-Vax aveva dichiarato più volte, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 febbraio 2022). Saranno, senza mezzi termini, gli organizzatori del raduno No-Vax nella Capitale. L’ordinanza emanata nelle settimane scorse era chiara ed esplicita, nessuno inoltre aveva preavvisato per la manifestazione. Tra coloro che vi avrebbero preso parte, c’è anche il. Gli inquirenti al momento sono in fase di valutazione per le posizioni dei diversi partecipanti, i quali sono stati tutti identificati. Centrato dalla denuncia sarà anche, precisamente per istigazione a delinquere. Leggi anche: No Green Pass e No vax in protesta alunedì 14 febbraio 2022: su Telegram il programma della manifestazione Il flop delleNo-Vax e le denunce Di fatto, il leader No-Vax aveva dichiarato più volte, ...

Advertising

CorriereCitta : Manifestazioni No Vax a Roma, denunciati Nicola Franzoni e il generale Pappalardo - brunasaracco : @fieraitaliana7 Purtroppo mentre nel mondo ci sono mega manifestazioni e stanno ottenendo qualcosa, in Italia siamo… - BlackTristan : Collega Sessuomane ci ha informato durante la riunione settimanale che come ogni inverno le è scesa la libido, ma c… - Guardamiiii : @eluccellini @Agenzia_Ansa La pazienza dei PRO VAX sta finendo ..... Vedrai che arriverà il momento in cui ci sara… - DaniloProia : @ilfoglio_it @WRicciardi @GianlucaDeRosaS Il flop come dite voi l’avete fatto voi che sete incapaci di fare video è… -