LIVE Italia-USA curling, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: agli azzurri serve la vittoria per sperare di restare in corsa (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:41 Gli azzurri, in breve, devono avere grosse mani dalle altre partite: massimo due vittorie della Cina, massimo una di Russia e Svizzera (e c’è anche qualche incrocio reciproco nelle ultime tre gare). 12:38 Al di là di tutte le possibili combinazioni per l’Italia in merito a residue speranze di ingresso in semifinale, è da questo confronto che passa tutto. La formazione azzurra, infatti, è obbligata a vincere: una sconfitta la estrometterebbe automaticamente. 12:35 Buona fine di mattina, o se preferite inizio di pomeriggio, a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Italia e Stati Uniti che vale tantissimo per il torneo di curling maschile alle Olimpiadi ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:41 Gli, in breve, devono avere grosse mani dalle altre partite: massimo due vittorie della Cina, massimo una di Russia e Svizzera (e c’è anche qualche incrocio reciproco nelle ultime tre gare). 12:38 Al di là di tutte le possibili combinazioni per l’in merito a residue speranze di ingresso in semifinale, è da questo confronto che passa tutto. La formazione azzurra, infatti, è obbligata a vincere: una sconfitta la estrometterebbe automaticamente. 12:35 Buona fine di mattina, o se preferite inizio di pomeriggio, a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladell’incontro trae Stati Uniti che vale tantissimo per il torneo dimaschile alle...

