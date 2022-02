LIVE Italia-USA 10-4 curling, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: seconda vittoria degli azzurri con un disastroso ottavo end americano! (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:22 Rimaniamo qui perché ci sono queste fasi decisive tra ROC e Canada, dalle quali passa una larga fetta di Pechino 2022 Italiana. 15:20 Il prossimo appuntamento per l’Italia sarà quello di domani con la Danimarca alle 7:05, e i danesi sono i fanalini di coda della situazione. 15:18 Ora c’è da aspettare ROC-Canada, punteggio attuale di 4-4 dopo otto end. 15:17 10-4 IL PUNTEGGIO FINALE! 15:16 E LA PARTITA VIENE DICHIARATA CONCLUSA, NON SI GIOCANO GLI ULTIMI DUE END ED E’ seconda vittoria PER L’Italia! 15:15 CLAMOROSO ERRORE DI SHUSTER CHE FA UNA BOCCIATA TOTALMENTE FUORI DA OGNI SENSO! ADDIRITTURA QUATTRO PUNTI CONCESSI ALL’Italia! 15:13 Retornaz promuove verso il centro in diagonale, però si ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:22 Rimaniamo qui perché ci sono queste fasi decisive tra ROC e Canada, dalle quali passa una larga fetta di Pechinona. 15:20 Il prossimo appuntamento per l’sarà quello di domani con la Danimarca alle 7:05, e i danesi sono i fanalini di coda della situazione. 15:18 Ora c’è da aspettare ROC-Canada, punteggio attuale di 4-4 dopo otto end. 15:17 10-4 IL PUNTEGGIO FINALE! 15:16 E LA PARTITA VIENE DICHIARATA CONCLUSA, NON SI GIOCANO GLI ULTIMI DUE END ED E’PER L’! 15:15 CLAMOROSO ERRORE DI SHUSTER CHE FA UNA BOCCIATA TOTALMENTE FUORI DA OGNI SENSO! ADDIRITTURA QUATTRO PUNTI CONCESSI ALL’! 15:13 Retornaz promuove verso il centro in diagonale, però si ...

