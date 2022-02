«Hai le braccia come un T-Rex»: un tifoso prende in giro Pickford, in un pub scoppia la rissa (Di martedì 15 febbraio 2022) Un naso rotto, un telefono in frantumi e le sirene della polizia. È il risultato di una rissa che, in un pub nel South Tyneside, ha coinvolto Pickford il portiere dell’Everton e della Nazionale inglese. Ne scrive The Sun. La polizia si è precipitata sul posto ma Pickford, 27 anni, e i suoi amici erano già partiti. Gli agenti indagano e cercano testimoni. Un testimone – scrivono gli inglesi – avrebbe dichiarato che Pickford sarebbe stato preso in giro. Questo starebbe alla base della rissa. “Hai le braccia corte come un T-Rex“, gli avrebbero detto. Alludendo a presunte difficoltà a parare. «Tutto quello che ho sentito è “braccia” – riferisce il testimone – poi basta. Ha preso il via la rissa. È successo non appena ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 febbraio 2022) Un naso rotto, un telefono in frantumi e le sirene della polizia. È il risultato di unache, in un pub nel South Tyneside, ha coinvoltoil portiere dell’Everton e della Nazionale inglese. Ne scrive The Sun. La polizia si è precipitata sul posto ma, 27 anni, e i suoi amici erano già partiti. Gli agenti indagano e cercano testimoni. Un testimone – scrivono gli inglesi – avrebbe dichiarato chesarebbe stato preso in. Questo starebbe alla base della. “Hai lecorteun T-Rex“, gli avrebbero detto. Alludendo a presunte difficoltà a parare. «Tutto quello che ho sentito è “” – riferisce il testimone – poi basta. Ha preso il via la. È successo non appena ...

