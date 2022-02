Green pass, i no vax a Trieste occupano il lungomare della citta' (Di martedì 15 febbraio 2022) Le oltre trecento persone che hanno partecipando alla manifestazione no Green pass a Trieste si sono distribuite lungo le rive della citta' occupando la porzione di strada adiacente piazza Unita', ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) Le oltre trecento persone che hanno partecipando alla manifestazione nosi sono distribuite lungo le rive' occupando la porzione di strada adiacente piazza Unita', ...

GuidoDeMartini : ?? SE ANCHE GENTILONI DEL PD si smarca dalle vaccinazioni obbligatorie, significa che la direzione del vento sta ver… - NicolaPorro : ?? Il piano di #Ricciardi per vaccini e #greenpass: 'Deve diventare la nuova normalità...' ???? - Adnkronos : #Greenpass, Gismondo: 'Non esiste ragione scientifica per mantenerlo'. - GCirinei : RT @Lorena_Sca_: Da quando per entrare nei negozi è necessario il green pass, noi non abbiamo subito nessun calo delle vendite e lo chiedia… - giulianol : RT @gostanello: Voglio sommessamente ricordare che obbligo vaccinale e green pass sul lavoro sono giustificati nelle relative norme secondo… -