Covid | in Abruzzo registrati oggi 2087 nuovi contagi e ancora 5 decessi

(Di martedì 15 febbraio 2022) L'Aquila - Sono(di età compresa tra 2 mesi e 95 anni) icasi positivi alin, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 246486. Dei positivi odierni, 1470 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5casi (di età compresa tra 70 e 88 anni, 2 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Pescara e 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solodalla Asl) e sale a 2888. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 136023 dimessi/guariti (+641 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) ...

Sono 2087 (di età compresa tra 2 mesi e 95 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, dei quali 1470 identificati attraverso test antigenico rapido; i guariti nelle ultime ore sono stati 641. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 casi (di età compresa tra 70 e 88 anni, 2 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Pescara e 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo dalla Asl) e sale a 2888. La percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti affetti da Covid-19 nelle ultime ore è aumentata lievemente in Abruzzo con il 14%, due punti percentuali in più rispetto alla media in Italia che è del 12%.