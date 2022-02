Covid, Agenas conferma la discesa dei ricoveri: occupazione dei reparti si riduce al 24% (Di martedì 15 febbraio 2022) La quarta ondata di Covid sta allentando la presa e questo si evince non solo dal ridotto numero dei contagi ma anche dalla diminuzione dei reparti ordinari e delle terapie intensive che, grazie ai ... Leggi su globalist (Di martedì 15 febbraio 2022) La quarta ondata dista allentando la presa e questo si evince non solo dal ridotto numero dei contagi ma anche dalla diminuzione deiordinari e delle terapie intensive che, grazie ai ...

