Chiuso l’accordo tra FdI e il movimento civico per Nocera Inferiore (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – Chiuso l’accordo programmatico tra FdI e il movimento civico per Nocera Inferiore, che sostiene la candidatura dell’avvocato Antonio Romano. l’accordo sarà di natura civica ma ognuno manterrà la propria identità politica. Fdi si presenterà con una sigla comunitaria “Fratelli di Nocera“. l’accordo prevede un rilancio di opere pubbliche ferme al palo da 10 anni e la riconquista della centralità nocerina nell’agro, a cominciare dal rilancio del suo ospedale penalizzato da politiche salernitane. Si è parlato anche della fine delle ingerenze nella città di politici estranei all’Agro Nocerino e alla città. l’accordo è aperto a qualunque ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) –programmatico tra FdI e ilper, che sostiene la candidatura dell’avvocato Antonio Romano.sarà di natura civica ma ognuno manterrà la propria identità politica. Fdi si presenterà con una sigla comunitaria “Fratelli di“.prevede un rilancio di opere pubbliche ferme al palo da 10 anni e la riconquista della centralità nocerina nell’agro, a cominciare dal rilancio del suo ospedale penalizzato da politiche salernitane. Si è parlato anche della fine delle ingerenze nella città di politici estranei all’Agro Nocerino e alla città.è aperto a qualunque ...

Advertising

anteprima24 : ** Chiuso l’#Accordo tra FdI e il movimento civico per Nocera Inferiore ** - wiseman31663184 : @InMonsterland @valy_s @NicolaPorro @EmeiMarkus Sono d'accordo, anche se giuro di non aver mai visto alcuna intervi… - marcster : @FishLion4 @AlessandraFaggi Ah, ho visto il tipo, ci avevo discusso un po' nei commenti di youtube ma non eravamo a… - Aramcheck76 : @DaznDdl @annal1962 Quindi quando l'anno scorso ti hanno chiuso dentro casa per mesi tu eri d'accordo in quanto dem… - lucio22673283 : RT @SalaLettura: mentre occupa l’accordo tutti i suoni; intoni il vario contrasto della carne e del cuore fra passi neri che han gocciole e… -