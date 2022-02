Cassano | «Sarri meglio di Mourinho | ecco perché»

(Di martedì 15 febbraio 2022) Antonio, ospite della Bobo Tv, ha sottolineato le differenze tra: il toscano moltodel portoghese Intervenuto alla Bobo Tv, Antonioha elogiato il percorso dialla Lazio rispetto al lavoro disulla panchina della Roma. Le sue parole: «Sono tutte e due indietro ma almeno la Lazio ha preso una strada, giusta o sbagliata che sia, con delle difficoltà e con alti e bassi. Non stanno facendo un buon campionato ma almeno i biancocelesti ci provano. Peril lavoro era molto più complicato. Dopo che giochi per 5 anni con la linea a 3, non puoi cambiare dall’oggi al domani con la bacchetta magica. Ci sono mille difficoltà. Sta adattando un terzino come Patric a centrale, l’infortunio di Acerbi che ha ...

Advertising

carm_pana : RT @matted40783074: Cassano e Sarri hanno portato il Covid in Italia - PagineRomaniste : #Cassano: 'A livello di idee la #Lazio è molto più avanti della Roma. #Sarri sta provando a fare qualcosa,… - LazioNews_24 : #Cassano sicuro: «#Sarri è nettamente meglio di #Mourinho» - DinamoBabel : @ValerioMoggia Invitiamo Cassano e Sarri? - juventinostrano : Visti 10 minuti di #BoboTv (mi vergogno di averlo fatto) Bobo è l'unico che capisce qualcosa Ventola parla poco Ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassano Sarri

...un ingaggio sicuramente inferiore? Scommetti che avrebbe portato la Roma al quarto posto? "... Peril lavoro era molto più complicato. Dopo che giochi per 5 anni con la linea a 3, non puoi ...... troppo poco per una squadra abituata a dominare i derby per 70 minuti (90, secondo), ...aveva chiesto alla linea di difesa di giocare molto alta. Tuttavia, a differenza dell'ex - laziale ...Antonio Cassano ha parlato della Roma e di Mourinho alla Bobo TV ... Non stanno facendo un buon campionato ma almeno i biancocelesti ci provano. Per Sarri il lavoro era molto più complicato. Dopo che ...Cassano resta nella capitale e fa il confronto con la Lazio ... Non stanno facendo un buon campionato ma almeno i biancocelesti ci provano. Per Sarri il lavoro era molto più complicato. Dopo che ...