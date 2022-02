Bob a 2, Pechino 2022: la terza manche non permette a Patrick Baumgartner di salire nella top20 – VIDEO (Di martedì 15 febbraio 2022) Si chiude con parecchio amaro in bocca e, soprattutto in anticipo, l’avventura di Patrick Baumgartner ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. L’azzurro, infatti, confidava nella terza manche della gara odierna per provare a risalire nella top20 della graduatoria e, quindi, conquistare l’accesso alla quarta discesa. Purtroppo, invece, l’altoatesino non è stato in grado di sopravanzare gli equipaggi che lo precedevano e ha dovuto, suo malgrado, concludere anzitempo la sua prova. Un risultato sicuramente deludente per il nostro alfiere che, prima del via della sua avventura sul budello di Yanqing, sperava di lottare almeno per la top15, visti anche i risultati stagionali. Uno “smacco” che servirà da lezione in vista ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) Si chiude con parecchio amaro in bocca e, soprattutto in anticipo, l’avventura diai Giochi Olimpici invernali di. L’azzurro, infatti, confidavadella gara odierna per provare a ridella graduatoria e, quindi, conquistare l’accesso alla quarta discesa. Purtroppo, invece, l’altoatesino non è stato in grado di sopravanzare gli equipaggi che lo precedevano e ha dovuto, suo malgrado, concludere anzitempo la sua prova. Un risultato sicuramente deludente per il nostro alfiere che, prima del via della sua avventura sul budello di Yanqing, sperava di lottare almeno per la top15, visti anche i risultati stagionali. Uno “smacco” che servirà da lezione in vista ...

