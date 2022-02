**Balneari: p. Chigi, in gara da 2024, tutela piccole aziende e freno a caro-spiagge** (2) (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) - Per quanto riguardi i "principi e criteri dei decreti legislativi" questi vengono così sintetizzati: "adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate; affidamento delle concessioni nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con bando di gara almeno dodici mesi prima della loro scadenza; favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese, e di enti del terzo settore, con la definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione". Ed inoltre: "adeguato rapporto tra tariffe proposte e qualità del servizio; migliorare l'accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità; ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) - Per quanto riguardi i "principi e criteri dei decreti legislativi" questi vengono così sintetizzati: "adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate; affidamento delle concessioni nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con bando dialmeno dodici mesi prima della loro scadenza; favorire la massima partecipazione delle microimprese eimprese, e di enti del terzo settore, con la definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione". Ed inoltre: "adeguato rapporto tra tariffe proposte e qualità del servizio; migliorare l'accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità; ...

Advertising

fattoquotidiano : Balneari, riunione sulle concessioni a Chigi. E Draghi non fa partecipare le associazioni di categoria (convocate d… - TV7Benevento : **Balneari: p. Chigi, in gara da 2024, tutela piccole aziende e freno a caro-spiagge** (2) - - TV7Benevento : **Balneari: p. Chigi, in gara da 2024, tutela piccole aziende e freno a caro-spiagge** - - ParliamoDiNews : Balneari: terminato Cdm a P.Chigi – Libero Quotidiano ##RussiaUcraina ##CaosCentrodestra ##CovidAddio? #Russia-Ucra… - kumbiaerumba : RT @DraghiTroika: @Palazzo_Chigi Svenduti anche i balneari alle logiche lobbistiche? -