Alla polizia canadese non è stato ordinato di restituire il carburante sequestrato ai manifestanti (Di martedì 15 febbraio 2022) Il 9 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato uno screenshot che riporta la notizia secondo cui un giudice avrebbe ordinato Alla polizia di Ottawa (Canada) di restituire il carburante sequestrato ai camionisti. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Si giudici quelli veri». Il riferimento è al Freedom convoy, la protesta dei camionisti iniziata a Ottawa a fine gennaio 2022 contro la vaccinazione obbligatoria. Lo scorso 6 febbraio, la polizia di Ottawa ha sequestrato 3.200 litri di carburante destinato ai manifestanti, che occupavano il centro della capitale canadese. Il contenuto oggetto di verifica veicola però una ... Leggi su facta.news (Di martedì 15 febbraio 2022) Il 9 febbraio 2022 su Facebook èpubblicato uno screenshot che riporta la notizia secondo cui un giudice avrebbedi Ottawa (Canada) diilai camionisti. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Si giudici quelli veri». Il riferimento è al Freedom convoy, la protesta dei camionisti iniziata a Ottawa a fine gennaio 2022 contro la vaccinazione obbligatoria. Lo scorso 6 febbraio, ladi Ottawa ha3.200 litri didestinato ai, che occupavano il centro della capitale. Il contenuto oggetto di verifica veicola però una ...

