Albertini: “Se Kessié ha scelto un altro progetto potrebbe dirlo” (Di martedì 15 febbraio 2022) Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha detto la sua su Franck Kessié, il cui contratto con il club scadrà il prossimo 30 giugno Leggi su pianetamilan (Di martedì 15 febbraio 2022) Demetrio, ex centrocampista del Milan, ha detto la sua su Franck, il cui contratto con il club scadrà il prossimo 30 giugno

Milan, Albertini duro su Kessie: 'Parli chiaro' Demetrio Albertini © LaPresseDemetrio Albertini ha espresso il suo punto di vista sulla questione prendendo le distanze dai fischi per il bene del ...

Albertini: 'Fischiare Kessie non serve' 2 In una intervista concessa alla Gazzetta dello sport, Demetrio Albertini parla della situazione di Franck Kessie: È difficile calarmi nei panni di Franck. Io sono cresciuto nel Milan, ho un senso di appartenenza diverso probabilmente. Però Kessie è stato e resta ...

