Al-Khelaifi: «Con il Real non abbiamo alcun rapporto. Io credo nel calcio accessibile a tutti, loro no» (Di martedì 15 febbraio 2022) Stasera si gioca Psg-Real Madrid, gara valida per gli ottavi di finale di Champions League. Una battaglia non solo calcistica, ma anche politica: i due club sono agli antipodi nella questione Superlega. A ricordarlo, ancora una volta, è stato il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, che ai microfoni di Canal+ ha reso gli animi ancora più caldi. “Non lo nasconderò, lo sanno tutti. Non abbiamo quasi nessuna relazione. Non tornerò indietro su quello che è successo. abbiamo opinioni, mentalità e obiettivi molto diversi. Io credo nel calcio accessibile a tutti, dal club più piccolo al più grande. Questo è ciò in cui credo e loro non la pensano allo stesso modo”. Ha parlato anche di Mbappè: “Kylian è un ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 febbraio 2022) Stasera si gioca Psg-Madrid, gara valida per gli ottavi di finale di Champions League. Una battaglia non solo calcistica, ma anche politica: i due club sono agli antipodi nella questione Superlega. A ricordarlo, ancora una volta, è stato il presidente del Psg, Nasser Al-, che ai microfoni di Canal+ ha reso gli animi ancora più caldi. “Non lo nasconderò, lo sanno. Nonquasi nessuna relazione. Non tornerò indietro su quello che è successo.opinioni, mentalità e obiettivi molto diversi. Ionel, dal club più piccolo al più grande. Questo è ciò in cuinon la pensano allo stesso modo”. Ha parlato anche di Mbappè: “Kylian è un ...

