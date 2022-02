(Di lunedì 14 febbraio 2022) presentata dall’Istituto Superiore di Sanità Lascientifica per l’ideazione di untutte ledel Coronavirus sembra concretizzarsi sempre di più giorno dopo giorno. La speranza arriva proprio dall’Italia. Infatti, come si legge sull’Ansa, “l’Istituto superiore di sanità (Iss) ha infatti messo aun nuovo prototipo dibasato su una proteina comune a tutte leed i test preclinici condotti su topi ne hanno evidenziato l’efficacia”. Si teme l’insorgere di nuove, che potrebbero creare nuovamente problemi alla popolazione, soprattutto quella non immunizzata. Nasce quindi l’esigenza di mettere aun“ad ampio raggio’. Lo studio prodotto dall’Iss ...

Advertising

HuffPostItalia : Iss: 'Buoni risultati dai primi test su un vaccino contro tutte le varianti Covid' - Agenzia_Ansa : Iss: 'I primi test sugli animali del vaccino contro tutte le varianti hanno dato risposte positive'. Lo studio si b… - repubblica : Covid, un vaccino contro tutte le varianti: buoni risultati dai primi test - Francoisvidocq2 : RT @christian_fsi: Un giorno capirò il perché vi state vaccinando contro un virus che non esiste più. #vaccino - 361_magazine : Vaccino contro le varianti Covid, ecco a che punto è la ricerca -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino contro

...nei confronti della somministrazione forzata dei vacciniil Covid. In realtà, la maggior parte dei trasportatori che hanno preso parte alle manifestazioni hanno già ricevuto il. ...Dalla Lice arriva anche un invito a vaccinarsiil Covid: "Ilanti - Covid non è controindicato per chi assume i farmaci anticrisi e non vi è alcuna relazione o conseguenza del...La ricerca scientifica per l’ideazione di un vaccino contro tutte le varianti del Coronavirus sembra concretizzarsi sempre di più giorno dopo giorno. La speranza arriva proprio dall’Italia. Infatti, ...I risultati di uno studio preclinico condotto in modelli animali di topo indicano il potenziale profilattico di una nuova piattaforma vaccinale sviluppata da ricercatori ISS contro il SARS ... nello ...